통화 / CRBU
CRBU: Caribou Biosciences Inc
1.69 USD 0.09 (5.06%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CRBU 환율이 오늘 -5.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.68이고 고가는 1.81이었습니다.
Caribou Biosciences Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRBU News
- Caribou Biosciences earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Biogen Inc. (BIIB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Citi reiterates Buy rating on Caribou Biosciences stock ahead of key data
- Caribou Biosciences: Key Data Updates Coming, Concerned About Volatility (NASDAQ:CRBU)
- Caribou Biosciences to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference
- Analysts Remain Bullish on Caribou Biosciences (CRBU) Despite Ongoing Slump in its Shares - TipRanks.com
- Allogene: Assessing The Pipeline, Competitive Landscape, And Opportunities (NASDAQ:ALLO)
일일 변동 비율
1.68 1.81
년간 변동
0.66 3.00
- 이전 종가
- 1.78
- 시가
- 1.81
- Bid
- 1.69
- Ask
- 1.99
- 저가
- 1.68
- 고가
- 1.81
- 볼륨
- 1.176 K
- 일일 변동
- -5.06%
- 월 변동
- -9.14%
- 6개월 변동
- 79.79%
- 년간 변동율
- -13.33%
20 9월, 토요일