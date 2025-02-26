Währungen / CRBU
CRBU: Caribou Biosciences Inc
1.73 USD 0.05 (2.81%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRBU hat sich für heute um -2.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.73 bis zu einem Hoch von 1.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Caribou Biosciences Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.73 1.81
Jahresspanne
0.66 3.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.78
- Eröffnung
- 1.81
- Bid
- 1.73
- Ask
- 2.03
- Tief
- 1.73
- Hoch
- 1.81
- Volumen
- 312
- Tagesänderung
- -2.81%
- Monatsänderung
- -6.99%
- 6-Monatsänderung
- 84.04%
- Jahresänderung
- -11.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K