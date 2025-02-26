通貨 / CRBU
CRBU: Caribou Biosciences Inc
1.78 USD 0.06 (3.49%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CRBUの今日の為替レートは、3.49%変化しました。日中、通貨は1あたり1.74の安値と1.84の高値で取引されました。
Caribou Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CRBU News
- Caribou Biosciences earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Biogen Inc. (BIIB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Citi reiterates Buy rating on Caribou Biosciences stock ahead of key data
- Caribou Biosciences: Key Data Updates Coming, Concerned About Volatility (NASDAQ:CRBU)
- Caribou Biosciences to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference
- Analysts Remain Bullish on Caribou Biosciences (CRBU) Despite Ongoing Slump in its Shares - TipRanks.com
- Allogene: Assessing The Pipeline, Competitive Landscape, And Opportunities (NASDAQ:ALLO)
1日のレンジ
1.74 1.84
1年のレンジ
0.66 3.00
- 以前の終値
- 1.72
- 始値
- 1.79
- 買値
- 1.78
- 買値
- 2.08
- 安値
- 1.74
- 高値
- 1.84
- 出来高
- 2.079 K
- 1日の変化
- 3.49%
- 1ヶ月の変化
- -4.30%
- 6ヶ月の変化
- 89.36%
- 1年の変化
- -8.72%
