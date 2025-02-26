Dövizler / CRBU
CRBU: Caribou Biosciences Inc
1.69 USD 0.09 (5.06%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CRBU fiyatı bugün -5.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.68 ve Yüksek fiyatı olarak 1.81 aralığında işlem gördü.
Caribou Biosciences Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Caribou Biosciences earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Biogen Inc. (BIIB) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Citi reiterates Buy rating on Caribou Biosciences stock ahead of key data
- Caribou Biosciences: Key Data Updates Coming, Concerned About Volatility (NASDAQ:CRBU)
- Caribou Biosciences to Participate in the Jefferies Global Healthcare Conference
- Analysts Remain Bullish on Caribou Biosciences (CRBU) Despite Ongoing Slump in its Shares - TipRanks.com
- Allogene: Assessing The Pipeline, Competitive Landscape, And Opportunities (NASDAQ:ALLO)
Günlük aralık
1.68 1.81
Yıllık aralık
0.66 3.00
- Önceki kapanış
- 1.78
- Açılış
- 1.81
- Satış
- 1.69
- Alış
- 1.99
- Düşük
- 1.68
- Yüksek
- 1.81
- Hacim
- 1.176 K
- Günlük değişim
- -5.06%
- Aylık değişim
- -9.14%
- 6 aylık değişim
- 79.79%
- Yıllık değişim
- -13.33%
21 Eylül, Pazar