Валюты / CORZ
CORZ: Core Scientific Inc
16.18 USD 0.14 (0.86%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CORZ за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.03, а максимальная — 16.55.
Следите за динамикой Core Scientific Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CORZ
Дневной диапазон
16.03 16.55
Годовой диапазон
6.20 18.63
- Предыдущее закрытие
- 16.32
- Open
- 16.29
- Bid
- 16.18
- Ask
- 16.48
- Low
- 16.03
- High
- 16.55
- Объем
- 12.645 K
- Дневное изменение
- -0.86%
- Месячное изменение
- 15.65%
- 6-месячное изменение
- 124.41%
- Годовое изменение
- 35.97%
