КотировкиРазделы
Валюты / CORZ
Назад в Рынок акций США

CORZ: Core Scientific Inc

16.18 USD 0.14 (0.86%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CORZ за сегодня изменился на -0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.03, а максимальная — 16.55.

Следите за динамикой Core Scientific Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CORZ

Дневной диапазон
16.03 16.55
Годовой диапазон
6.20 18.63
Предыдущее закрытие
16.32
Open
16.29
Bid
16.18
Ask
16.48
Low
16.03
High
16.55
Объем
12.645 K
Дневное изменение
-0.86%
Месячное изменение
15.65%
6-месячное изменение
124.41%
Годовое изменение
35.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.