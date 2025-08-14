KurseKategorien
Währungen / CORZ
Zurück zum Aktien

CORZ: Core Scientific Inc

16.75 USD 0.48 (2.95%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CORZ hat sich für heute um 2.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.22 bis zu einem Hoch von 16.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die Core Scientific Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CORZ News

Tagesspanne
16.22 16.78
Jahresspanne
6.20 18.63
Vorheriger Schlusskurs
16.27
Eröffnung
16.24
Bid
16.75
Ask
17.05
Tief
16.22
Hoch
16.78
Volumen
14.782 K
Tagesänderung
2.95%
Monatsänderung
19.73%
6-Monatsänderung
132.32%
Jahresänderung
40.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K