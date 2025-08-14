Währungen / CORZ
CORZ: Core Scientific Inc
16.75 USD 0.48 (2.95%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CORZ hat sich für heute um 2.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.22 bis zu einem Hoch von 16.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die Core Scientific Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CORZ News
Tagesspanne
16.22 16.78
Jahresspanne
6.20 18.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.27
- Eröffnung
- 16.24
- Bid
- 16.75
- Ask
- 17.05
- Tief
- 16.22
- Hoch
- 16.78
- Volumen
- 14.782 K
- Tagesänderung
- 2.95%
- Monatsänderung
- 19.73%
- 6-Monatsänderung
- 132.32%
- Jahresänderung
- 40.76%
