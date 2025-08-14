CotationsSections
Devises / CORZ
Retour à Actions

CORZ: Core Scientific Inc

16.62 USD 0.13 (0.78%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CORZ a changé de -0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.53 et à un maximum de 17.10.

Suivez la dynamique Core Scientific Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CORZ Nouvelles

Range quotidien
16.53 17.10
Range Annuel
6.20 18.63
Clôture Précédente
16.75
Ouverture
16.90
Bid
16.62
Ask
16.92
Plus Bas
16.53
Plus Haut
17.10
Volume
16.813 K
Changement quotidien
-0.78%
Changement Mensuel
18.80%
Changement à 6 Mois
130.51%
Changement Annuel
39.66%
20 septembre, samedi