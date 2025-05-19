Валюты / CNVS
CNVS: Cineverse Corp - Class A
3.22 USD 0.03 (0.92%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CNVS за сегодня изменился на -0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.20, а максимальная — 3.31.
Следите за динамикой Cineverse Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CNVS
- Cineverse расширяет возможности поисковой системы кино с ИИ благодаря Fabric Data
- Cineverse enhances AI-powered cinematic search engine with Fabric Data
- Cineverse’s Toxic Avenger unrated grosses over $2 million in debut
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Wall Street Week Ahead
- Cineverse Corp. (CNVS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Cineverse Revenue Jumps 22 Percent in Q1
- Cineverse and Banyan Ventures form joint venture for microseries content
- Cineverse appoints Michele Edelman as EVP of technology
- Flagship Portfolio Performance: +26% (YTD 7/31/25)
- Cineverse adds three executives to motion pictures group
- Cineverse added to multiple Russell indexes in annual reconstitution
- Cineverse Stock: All Eyes On Upcoming Movie Releases - Hold (NASDAQ:CNVS)
- Cineverse Corp. (CNVS) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Cineverse Q4 2025 sees 58% revenue surge
- Cineverse Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Results
- Cineverse’s Fandor Brings the Heat this Summer with a Lineup of Hot New Titles Including Genre-Blending Time-Travel Adventure, Escape From The 21st Century
- Cineverse and Iconic Events Releasing to Make Noise at Theaters with Wide Distribution of Silent Night, Deadly Night and Return to Silent Hill
- Cineverse launches AI-powered search tool cineSearch
- Cineverse’s Dog Whisperer and Bob Ross FAST Channels Expand into Australia with Samsung TV Plus Australia Launch
- Cineverse Motion Pictures Group’s Escape From The 21st Century Hits Theaters on June 9, Tickets on Sale Now for The Bold, Genre-blending Time-Travel Adventure
- Cineverse appoints Huidor to lead tech expansion
Дневной диапазон
3.20 3.31
Годовой диапазон
0.93 7.39
- Предыдущее закрытие
- 3.25
- Open
- 3.26
- Bid
- 3.22
- Ask
- 3.52
- Low
- 3.20
- High
- 3.31
- Объем
- 419
- Дневное изменение
- -0.92%
- Месячное изменение
- -22.41%
- 6-месячное изменение
- 0.31%
- Годовое изменение
- 228.57%
