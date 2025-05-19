Dövizler / CNVS
CNVS: Cineverse Corp - Class A
3.31 USD 0.03 (0.90%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CNVS fiyatı bugün -0.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.28 ve Yüksek fiyatı olarak 3.41 aralığında işlem gördü.
Cineverse Corp - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CNVS haberleri
- Cineverse, yapay zeka destekli sinema arama motorunu Fabric Data ile güçlendiriyor
- Cineverse enhances AI-powered cinematic search engine with Fabric Data
- Cineverse’s Toxic Avenger unrated grosses over $2 million in debut
- Why Carisma Therapeutics Shares Are Trading Higher By 133%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ALT5 Sigma (NASDAQ:ALTS), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Wall Street Week Ahead
- Cineverse Corp. (CNVS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Cineverse Revenue Jumps 22 Percent in Q1
- Cineverse and Banyan Ventures form joint venture for microseries content
- Cineverse appoints Michele Edelman as EVP of technology
- Flagship Portfolio Performance: +26% (YTD 7/31/25)
- Cineverse adds three executives to motion pictures group
- Cineverse added to multiple Russell indexes in annual reconstitution
- Cineverse Stock: All Eyes On Upcoming Movie Releases - Hold (NASDAQ:CNVS)
- Cineverse Corp. (CNVS) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Cineverse Q4 2025 sees 58% revenue surge
- Cineverse Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Results
- Cineverse’s Fandor Brings the Heat this Summer with a Lineup of Hot New Titles Including Genre-Blending Time-Travel Adventure, Escape From The 21st Century
- Cineverse and Iconic Events Releasing to Make Noise at Theaters with Wide Distribution of Silent Night, Deadly Night and Return to Silent Hill
- Cineverse launches AI-powered search tool cineSearch
- Cineverse’s Dog Whisperer and Bob Ross FAST Channels Expand into Australia with Samsung TV Plus Australia Launch
- Cineverse Motion Pictures Group’s Escape From The 21st Century Hits Theaters on June 9, Tickets on Sale Now for The Bold, Genre-blending Time-Travel Adventure
- Cineverse appoints Huidor to lead tech expansion
Günlük aralık
3.28 3.41
Yıllık aralık
0.93 7.39
- Önceki kapanış
- 3.34
- Açılış
- 3.35
- Satış
- 3.31
- Alış
- 3.61
- Düşük
- 3.28
- Yüksek
- 3.41
- Hacim
- 244
- Günlük değişim
- -0.90%
- Aylık değişim
- -20.24%
- 6 aylık değişim
- 3.12%
- Yıllık değişim
- 237.76%
21 Eylül, Pazar