CNVS: Cineverse Corp - Class A
3.36 USD 0.02 (0.60%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNVS hat sich für heute um 0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.28 bis zu einem Hoch von 3.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cineverse Corp - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CNVS News
Tagesspanne
3.28 3.41
Jahresspanne
0.93 7.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.34
- Eröffnung
- 3.35
- Bid
- 3.36
- Ask
- 3.66
- Tief
- 3.28
- Hoch
- 3.41
- Volumen
- 134
- Tagesänderung
- 0.60%
- Monatsänderung
- -19.04%
- 6-Monatsänderung
- 4.67%
- Jahresänderung
- 242.86%
