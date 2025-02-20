Валюты / CMTG
CMTG: Claros Mortgage Trust Inc
3.61 USD 0.25 (6.48%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMTG за сегодня изменился на -6.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.56, а максимальная — 3.84.
Следите за динамикой Claros Mortgage Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.56 3.84
Годовой диапазон
2.13 7.72
- Предыдущее закрытие
- 3.86
- Open
- 3.84
- Bid
- 3.61
- Ask
- 3.91
- Low
- 3.56
- High
- 3.84
- Объем
- 488
- Дневное изменение
- -6.48%
- Месячное изменение
- -1.63%
- 6-месячное изменение
- -3.99%
- Годовое изменение
- -51.54%
