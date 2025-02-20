货币 / CMTG
CMTG: Claros Mortgage Trust Inc
3.61 USD 0.25 (6.48%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CMTG汇率已更改-6.48%。当日，交易品种以低点3.56和高点3.84进行交易。
关注Claros Mortgage Trust Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CMTG新闻
日范围
3.56 3.84
年范围
2.13 7.72
- 前一天收盘价
- 3.86
- 开盘价
- 3.84
- 卖价
- 3.61
- 买价
- 3.91
- 最低价
- 3.56
- 最高价
- 3.84
- 交易量
- 488
- 日变化
- -6.48%
- 月变化
- -1.63%
- 6个月变化
- -3.99%
- 年变化
- -51.54%
