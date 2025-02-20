통화 / CMTG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CMTG: Claros Mortgage Trust Inc
3.74 USD 0.20 (5.08%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CMTG 환율이 오늘 -5.08%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.72이고 고가는 3.99이었습니다.
Claros Mortgage Trust Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMTG News
- Claros Mortgage Trust, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CMTG)
- Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Claros Mortgage Trust Q2 2025 slides: Net loss widens amid aggressive loan resolutions
- Claros Mortgage Trust earnings missed by $0.74, revenue topped estimates
- Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) Could Find a Support Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- Ellington Financial: Little Impact On Book Value From April Volatility Expected (NYSE:EFC)
- claros mortgage trust amends agreement with jpmorgan chase bank
- Claros Mortgage Trust Stock: A High-Risk Bet On Commercial Property Turnaround (NYSE:CMTG)
- A REIT Revival: Earnings Recap
- Bad Vibes, Positive Results
- Moody's downgrades Claros Mortgage Trust ratings to B2, reviews for more cuts
- Claros Mortgage Trust, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CMTG)
일일 변동 비율
3.72 3.99
년간 변동
2.13 7.72
- 이전 종가
- 3.94
- 시가
- 3.99
- Bid
- 3.74
- Ask
- 4.04
- 저가
- 3.72
- 고가
- 3.99
- 볼륨
- 1.203 K
- 일일 변동
- -5.08%
- 월 변동
- 1.91%
- 6개월 변동
- -0.53%
- 년간 변동율
- -49.80%
20 9월, 토요일