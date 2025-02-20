Währungen / CMTG
CMTG: Claros Mortgage Trust Inc
3.87 USD 0.07 (1.78%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CMTG hat sich für heute um -1.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.85 bis zu einem Hoch von 3.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Claros Mortgage Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.85 3.99
Jahresspanne
2.13 7.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.94
- Eröffnung
- 3.99
- Bid
- 3.87
- Ask
- 4.17
- Tief
- 3.85
- Hoch
- 3.99
- Volumen
- 74
- Tagesänderung
- -1.78%
- Monatsänderung
- 5.45%
- 6-Monatsänderung
- 2.93%
- Jahresänderung
- -48.05%
