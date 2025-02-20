通貨 / CMTG
CMTG: Claros Mortgage Trust Inc
3.94 USD 0.29 (7.95%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CMTGの今日の為替レートは、7.95%変化しました。日中、通貨は1あたり3.61の安値と3.97の高値で取引されました。
Claros Mortgage Trust Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CMTG News
1日のレンジ
3.61 3.97
1年のレンジ
2.13 7.72
- 以前の終値
- 3.65
- 始値
- 3.63
- 買値
- 3.94
- 買値
- 4.24
- 安値
- 3.61
- 高値
- 3.97
- 出来高
- 921
- 1日の変化
- 7.95%
- 1ヶ月の変化
- 7.36%
- 6ヶ月の変化
- 4.79%
- 1年の変化
- -47.11%
