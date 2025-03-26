Валюты / CMCM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CMCM: Cheetah Mobile Inc American Depositary Shares, each representin
8.72 USD 0.71 (8.86%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMCM за сегодня изменился на 8.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.94, а максимальная — 8.72.
Следите за динамикой Cheetah Mobile Inc American Depositary Shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CMCM
- Cheetah Mobile: рост доходов во втором квартале 2025 года, акции растут
- Cheetah Mobile to acquire majority stake in robotics firm UFACTORY
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Cheetah Mobile Announces First Quarter 2025 Unaudited Consolidated Financial Results
- Cheetah Mobile To Report First Quarter 2025 Financial Results on June 19, 2025
- AppLovin stock tumbles on short seller report
- Cheetah Mobile Inc. (CMCM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
7.94 8.72
Годовой диапазон
3.30 9.38
- Предыдущее закрытие
- 8.01
- Open
- 7.97
- Bid
- 8.72
- Ask
- 9.02
- Low
- 7.94
- High
- 8.72
- Объем
- 123
- Дневное изменение
- 8.86%
- Месячное изменение
- 45.58%
- 6-месячное изменение
- 98.63%
- Годовое изменение
- 107.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.