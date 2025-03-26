통화 / CMCM
CMCM: Cheetah Mobile Inc American Depositary Shares, each representin
8.09 USD 0.31 (3.69%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CMCM 환율이 오늘 -3.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.01이고 고가는 8.48이었습니다.
Cheetah Mobile Inc American Depositary Shares, each representin 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMCM News
- Cheetah Mobile, 2025년 2분기 매출 성장, 주가 상승
- Cheetah Mobile to acquire majority stake in robotics firm UFACTORY
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Cheetah Mobile Announces First Quarter 2025 Unaudited Consolidated Financial Results
- Cheetah Mobile To Report First Quarter 2025 Financial Results on June 19, 2025
- AppLovin stock tumbles on short seller report
- Cheetah Mobile Inc. (CMCM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
8.01 8.48
년간 변동
3.30 9.38
- 이전 종가
- 8.40
- 시가
- 8.42
- Bid
- 8.09
- Ask
- 8.39
- 저가
- 8.01
- 고가
- 8.48
- 볼륨
- 42
- 일일 변동
- -3.69%
- 월 변동
- 35.06%
- 6개월 변동
- 84.28%
- 년간 변동율
- 92.62%
20 9월, 토요일