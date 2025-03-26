시세섹션
통화 / CMCM
주식로 돌아가기

CMCM: Cheetah Mobile Inc American Depositary Shares, each representin

8.09 USD 0.31 (3.69%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CMCM 환율이 오늘 -3.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.01이고 고가는 8.48이었습니다.

Cheetah Mobile Inc American Depositary Shares, each representin 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CMCM News

일일 변동 비율
8.01 8.48
년간 변동
3.30 9.38
이전 종가
8.40
시가
8.42
Bid
8.09
Ask
8.39
저가
8.01
고가
8.48
볼륨
42
일일 변동
-3.69%
월 변동
35.06%
6개월 변동
84.28%
년간 변동율
92.62%
20 9월, 토요일