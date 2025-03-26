Moedas / CMCM
CMCM: Cheetah Mobile Inc American Depositary Shares, each representin
8.53 USD 0.13 (1.50%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CMCM para hoje mudou para -1.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.35 e o mais alto foi 8.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Cheetah Mobile Inc American Depositary Shares, each representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CMCM Notícias
- Transcrição da teleconferência de resultados: Cheetah Mobile registra crescimento de receita no 2º tri de 2025, ação sobe
- Cheetah Mobile to acquire majority stake in robotics firm UFACTORY
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Cheetah Mobile Announces First Quarter 2025 Unaudited Consolidated Financial Results
- Cheetah Mobile To Report First Quarter 2025 Financial Results on June 19, 2025
- AppLovin stock tumbles on short seller report
- Cheetah Mobile Inc. (CMCM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
8.35 8.99
Faixa anual
3.30 9.38
- Fechamento anterior
- 8.66
- Open
- 8.99
- Bid
- 8.53
- Ask
- 8.83
- Low
- 8.35
- High
- 8.99
- Volume
- 32
- Mudança diária
- -1.50%
- Mudança mensal
- 42.40%
- Mudança de 6 meses
- 94.31%
- Mudança anual
- 103.10%
