CMCM: Cheetah Mobile Inc American Depositary Shares, each representin
8.09 USD 0.31 (3.69%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CMCM ha avuto una variazione del -3.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.01 e ad un massimo di 8.48.
Segui le dinamiche di Cheetah Mobile Inc American Depositary Shares, each representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CMCM News
Intervallo Giornaliero
8.01 8.48
Intervallo Annuale
3.30 9.38
- Chiusura Precedente
- 8.40
- Apertura
- 8.42
- Bid
- 8.09
- Ask
- 8.39
- Minimo
- 8.01
- Massimo
- 8.48
- Volume
- 42
- Variazione giornaliera
- -3.69%
- Variazione Mensile
- 35.06%
- Variazione Semestrale
- 84.28%
- Variazione Annuale
- 92.62%
21 settembre, domenica