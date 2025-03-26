Devises / CMCM
CMCM: Cheetah Mobile Inc American Depositary Shares, each representin
8.09 USD 0.31 (3.69%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CMCM a changé de -3.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.01 et à un maximum de 8.48.
Suivez la dynamique Cheetah Mobile Inc American Depositary Shares, each representin. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CMCM Nouvelles
- Cheetah Mobile to acquire majority stake in robotics firm UFACTORY
- Why Cheetah Mobile Shares Are Trading Higher By Over 11%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO), Arqit Quantum (NASDAQ:ARQQ)
- Cheetah Mobile Announces First Quarter 2025 Unaudited Consolidated Financial Results
- Cheetah Mobile To Report First Quarter 2025 Financial Results on June 19, 2025
- AppLovin stock tumbles on short seller report
- Cheetah Mobile Inc. (CMCM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
8.01 8.48
Range Annuel
3.30 9.38
- Clôture Précédente
- 8.40
- Ouverture
- 8.42
- Bid
- 8.09
- Ask
- 8.39
- Plus Bas
- 8.01
- Plus Haut
- 8.48
- Volume
- 42
- Changement quotidien
- -3.69%
- Changement Mensuel
- 35.06%
- Changement à 6 Mois
- 84.28%
- Changement Annuel
- 92.62%
