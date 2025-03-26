Währungen / CMCM
CMCM: Cheetah Mobile Inc American Depositary Shares, each representin
8.21 USD 0.19 (2.26%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CMCM hat sich für heute um -2.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.21 bis zu einem Hoch von 8.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cheetah Mobile Inc American Depositary Shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.21 8.48
Jahresspanne
3.30 9.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.40
- Eröffnung
- 8.42
- Bid
- 8.21
- Ask
- 8.51
- Tief
- 8.21
- Hoch
- 8.48
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- -2.26%
- Monatsänderung
- 37.06%
- 6-Monatsänderung
- 87.02%
- Jahresänderung
- 95.48%
