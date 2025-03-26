クォートセクション
CMCM: Cheetah Mobile Inc American Depositary Shares, each representin

8.40 USD 0.26 (3.00%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CMCMの今日の為替レートは、-3.00%変化しました。日中、通貨は1あたり8.35の安値と8.99の高値で取引されました。

Cheetah Mobile Inc American Depositary Shares, each representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
8.35 8.99
1年のレンジ
3.30 9.38
以前の終値
8.66
始値
8.99
買値
8.40
買値
8.70
安値
8.35
高値
8.99
出来高
52
1日の変化
-3.00%
1ヶ月の変化
40.23%
6ヶ月の変化
91.34%
1年の変化
100.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K