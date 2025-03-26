通貨 / CMCM
CMCM: Cheetah Mobile Inc American Depositary Shares, each representin
8.40 USD 0.26 (3.00%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CMCMの今日の為替レートは、-3.00%変化しました。日中、通貨は1あたり8.35の安値と8.99の高値で取引されました。
Cheetah Mobile Inc American Depositary Shares, each representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMCM News
1日のレンジ
8.35 8.99
1年のレンジ
3.30 9.38
- 以前の終値
- 8.66
- 始値
- 8.99
- 買値
- 8.40
- 買値
- 8.70
- 安値
- 8.35
- 高値
- 8.99
- 出来高
- 52
- 1日の変化
- -3.00%
- 1ヶ月の変化
- 40.23%
- 6ヶ月の変化
- 91.34%
- 1年の変化
- 100.00%
