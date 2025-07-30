Валюты / CFLT
CFLT: Confluent Inc - Class A
19.53 USD 0.22 (1.11%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CFLT за сегодня изменился на -1.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.17, а максимальная — 19.76.
Следите за динамикой Confluent Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CFLT
- Неха Наркхеде продает акции Confluent на сумму $3,04 миллиона
- Neha Narkhede sells Confluent shares worth $3.04 million
- Confluent, Inc. (CFLT) Presents at Goldman Sachs Communicopia
- Confluent appoints Stephen Deasy as new chief technology officer
- Investing In The Future: Why Confluent's Long-Term Potential Outweighs Current Revenue Growth Worries (NASDAQ:CFLT)
- Confluent: A Cautious Buy, As Agentic AI May Contribute To Growth (NASDAQ:CFLT)
- Citigroup Slashes Confluent (CFLT) Price Target Amid Cloud Optimization Headwinds
- This AI Stock Just Hit a 52-Week Low -- Here's Why That's an Opportunity
- Confluent Inc stock hits 52-week low at 16.54 USD
- 1 Super Stock Down 81% to Buy Hand Over Fist, According to Wall Street
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Confluent (CFLT) Stock Plummets Nearly 30% On Muted Q3 Outlook - Confluent (NASDAQ:CFLT)
- Confluent downgraded on cloud growth slowdown, execution concerns
- DA Davidson lowers Confluent stock price target to $24 on cloud growth concerns
- Confluent stock hits 52-week low at 17.79 USD
- Align Technology Posts Downbeat Earnings, Joins Confluent,FormFactor And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday Pre-Market Session - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Needham lowers Confluent stock price target to $24 on cloud pressures
- Guggenheim lowers Confluent stock price target to $29 on cloud growth concerns
- Stock Market Today: Dow Rises As China Trade Deal Nears; Meta, Microsoft Surge On Earnings (Live Coverage)
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Stifel downgrades Confluent stock to Hold on cloud growth concerns
- Confluent, Inc. (CFLT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Confluent, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CFLT)
- Confluent (CFLT) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
Дневной диапазон
19.17 19.76
Годовой диапазон
16.36 37.90
- Предыдущее закрытие
- 19.75
- Open
- 19.75
- Bid
- 19.53
- Ask
- 19.83
- Low
- 19.17
- High
- 19.76
- Объем
- 13.338 K
- Дневное изменение
- -1.11%
- Месячное изменение
- 1.03%
- 6-месячное изменение
- -16.04%
- Годовое изменение
- -4.17%
