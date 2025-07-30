Währungen / CFLT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CFLT: Confluent Inc - Class A
20.19 USD 0.61 (3.12%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CFLT hat sich für heute um 3.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.82 bis zu einem Hoch von 20.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Confluent Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CFLT News
- Confluent: Direktorin Neha Narkhede veräußert Aktien im Wert von 3,04 Mio. $
- Neha Narkhede sells Confluent shares worth $3.04 million
- Confluent, Inc. (CFLT) Presents at Goldman Sachs Communicopia
- Confluent appoints Stephen Deasy as new chief technology officer
- Investing In The Future: Why Confluent's Long-Term Potential Outweighs Current Revenue Growth Worries (NASDAQ:CFLT)
- Confluent: A Cautious Buy, As Agentic AI May Contribute To Growth (NASDAQ:CFLT)
- Citigroup Slashes Confluent (CFLT) Price Target Amid Cloud Optimization Headwinds
- This AI Stock Just Hit a 52-Week Low -- Here's Why That's an Opportunity
- Confluent Inc stock hits 52-week low at 16.54 USD
- 1 Super Stock Down 81% to Buy Hand Over Fist, According to Wall Street
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Confluent (CFLT) Stock Plummets Nearly 30% On Muted Q3 Outlook - Confluent (NASDAQ:CFLT)
- Confluent downgraded on cloud growth slowdown, execution concerns
- DA Davidson lowers Confluent stock price target to $24 on cloud growth concerns
- Confluent stock hits 52-week low at 17.79 USD
- Align Technology Posts Downbeat Earnings, Joins Confluent,FormFactor And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday Pre-Market Session - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Needham lowers Confluent stock price target to $24 on cloud pressures
- Guggenheim lowers Confluent stock price target to $29 on cloud growth concerns
- Stock Market Today: Dow Rises As China Trade Deal Nears; Meta, Microsoft Surge On Earnings (Live Coverage)
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Stifel downgrades Confluent stock to Hold on cloud growth concerns
- Confluent, Inc. (CFLT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Confluent, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CFLT)
- Confluent (CFLT) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
Tagesspanne
19.82 20.29
Jahresspanne
16.36 37.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.58
- Eröffnung
- 19.87
- Bid
- 20.19
- Ask
- 20.49
- Tief
- 19.82
- Hoch
- 20.29
- Volumen
- 11.044 K
- Tagesänderung
- 3.12%
- Monatsänderung
- 4.45%
- 6-Monatsänderung
- -13.20%
- Jahresänderung
- -0.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K