货币 / CFLT
CFLT: Confluent Inc - Class A
19.89 USD 0.36 (1.84%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CFLT汇率已更改1.84%。当日，交易品种以低点19.61和高点19.92进行交易。
关注Confluent Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CFLT新闻
- Narkhede出售价值304万美元的Confluent股票
- Neha Narkhede sells Confluent shares worth $3.04 million
- Confluent, Inc. (CFLT) Presents at Goldman Sachs Communicopia
- Confluent appoints Stephen Deasy as new chief technology officer
- Investing In The Future: Why Confluent's Long-Term Potential Outweighs Current Revenue Growth Worries (NASDAQ:CFLT)
- Confluent: A Cautious Buy, As Agentic AI May Contribute To Growth (NASDAQ:CFLT)
- Citigroup Slashes Confluent (CFLT) Price Target Amid Cloud Optimization Headwinds
- This AI Stock Just Hit a 52-Week Low -- Here's Why That's an Opportunity
- Confluent Inc stock hits 52-week low at 16.54 USD
- 1 Super Stock Down 81% to Buy Hand Over Fist, According to Wall Street
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Confluent (CFLT) Stock Plummets Nearly 30% On Muted Q3 Outlook - Confluent (NASDAQ:CFLT)
- Confluent downgraded on cloud growth slowdown, execution concerns
- DA Davidson lowers Confluent stock price target to $24 on cloud growth concerns
- Confluent stock hits 52-week low at 17.79 USD
- Align Technology Posts Downbeat Earnings, Joins Confluent,FormFactor And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday Pre-Market Session - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Needham lowers Confluent stock price target to $24 on cloud pressures
- Guggenheim lowers Confluent stock price target to $29 on cloud growth concerns
- Stock Market Today: Dow Rises As China Trade Deal Nears; Meta, Microsoft Surge On Earnings (Live Coverage)
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Stifel downgrades Confluent stock to Hold on cloud growth concerns
- Confluent, Inc. (CFLT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Confluent, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CFLT)
- Confluent (CFLT) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
日范围
19.61 19.92
年范围
16.36 37.90
- 前一天收盘价
- 19.53
- 开盘价
- 19.62
- 卖价
- 19.89
- 买价
- 20.19
- 最低价
- 19.61
- 最高价
- 19.92
- 交易量
- 1.614 K
- 日变化
- 1.84%
- 月变化
- 2.90%
- 6个月变化
- -14.49%
- 年变化
- -2.40%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值