통화 / CFLT
CFLT: Confluent Inc - Class A
20.05 USD 0.14 (0.69%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CFLT 환율이 오늘 -0.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.75이고 고가는 20.31이었습니다.
Confluent Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CFLT News
- Neha Narkhede, Confluent 주식 304만 달러 상당 매도
- Neha Narkhede sells Confluent shares worth $3.04 million
- Confluent, Inc. (CFLT) Presents at Goldman Sachs Communicopia
- Confluent appoints Stephen Deasy as new chief technology officer
- Investing In The Future: Why Confluent's Long-Term Potential Outweighs Current Revenue Growth Worries (NASDAQ:CFLT)
- Confluent: A Cautious Buy, As Agentic AI May Contribute To Growth (NASDAQ:CFLT)
- Citigroup Slashes Confluent (CFLT) Price Target Amid Cloud Optimization Headwinds
- This AI Stock Just Hit a 52-Week Low -- Here's Why That's an Opportunity
- Confluent Inc stock hits 52-week low at 16.54 USD
- 1 Super Stock Down 81% to Buy Hand Over Fist, According to Wall Street
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Confluent (CFLT) Stock Plummets Nearly 30% On Muted Q3 Outlook - Confluent (NASDAQ:CFLT)
- Confluent downgraded on cloud growth slowdown, execution concerns
- DA Davidson lowers Confluent stock price target to $24 on cloud growth concerns
- Confluent stock hits 52-week low at 17.79 USD
- Align Technology Posts Downbeat Earnings, Joins Confluent,FormFactor And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday Pre-Market Session - Anheuser-Busch InBev (NYSE:BUD), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Needham lowers Confluent stock price target to $24 on cloud pressures
- Guggenheim lowers Confluent stock price target to $29 on cloud growth concerns
- Stock Market Today: Dow Rises As China Trade Deal Nears; Meta, Microsoft Surge On Earnings (Live Coverage)
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Stifel downgrades Confluent stock to Hold on cloud growth concerns
- Confluent, Inc. (CFLT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Confluent, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:CFLT)
- Confluent (CFLT) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
일일 변동 비율
19.75 20.31
년간 변동
16.36 37.90
- 이전 종가
- 20.19
- 시가
- 20.18
- Bid
- 20.05
- Ask
- 20.35
- 저가
- 19.75
- 고가
- 20.31
- 볼륨
- 11.137 K
- 일일 변동
- -0.69%
- 월 변동
- 3.72%
- 6개월 변동
- -13.80%
- 년간 변동율
- -1.62%
