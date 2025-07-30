クォートセクション
通貨 / CFLT
CFLT: Confluent Inc - Class A

20.19 USD 0.61 (3.12%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CFLTの今日の為替レートは、3.12%変化しました。日中、通貨は1あたり19.82の安値と20.29の高値で取引されました。

Confluent Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
19.82 20.29
1年のレンジ
16.36 37.90
以前の終値
19.58
始値
19.87
買値
20.19
買値
20.49
安値
19.82
高値
20.29
出来高
11.044 K
1日の変化
3.12%
1ヶ月の変化
4.45%
6ヶ月の変化
-13.20%
1年の変化
-0.93%
