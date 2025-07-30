通貨 / CFLT
CFLT: Confluent Inc - Class A
20.19 USD 0.61 (3.12%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CFLTの今日の為替レートは、3.12%変化しました。日中、通貨は1あたり19.82の安値と20.29の高値で取引されました。
Confluent Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
19.82 20.29
1年のレンジ
16.36 37.90
- 以前の終値
- 19.58
- 始値
- 19.87
- 買値
- 20.19
- 買値
- 20.49
- 安値
- 19.82
- 高値
- 20.29
- 出来高
- 11.044 K
- 1日の変化
- 3.12%
- 1ヶ月の変化
- 4.45%
- 6ヶ月の変化
- -13.20%
- 1年の変化
- -0.93%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K