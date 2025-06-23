Валюты / CBAN
CBAN: Colony Bankcorp Inc
17.11 USD 0.09 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CBAN за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.00, а максимальная — 17.32.
Следите за динамикой Colony Bankcorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CBAN
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- U.S. Bank M&A Activity Rises To 4-Year High In July
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Colony Bankcorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CBAN)
- Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Colony Bankcorp (CBAN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Colony Bankcorp Q2 2025 slides: 50th anniversary marked by strategic growth
- Colony Bankcorp to acquire TC Bancshares in $86.1 million deal
- Colony Bankcorp: Upgrading After Earnings Beat Expectations Two Quarters Straight (CBAN)
Дневной диапазон
17.00 17.32
Годовой диапазон
13.99 18.49
- Предыдущее закрытие
- 17.20
- Open
- 17.32
- Bid
- 17.11
- Ask
- 17.41
- Low
- 17.00
- High
- 17.32
- Объем
- 90
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- 0.59%
- 6-месячное изменение
- 6.27%
- Годовое изменение
- 10.89%
