货币 / CBAN
CBAN: Colony Bankcorp Inc
17.46 USD 0.35 (2.05%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CBAN汇率已更改2.05%。当日，交易品种以低点17.18和高点17.72进行交易。
关注Colony Bankcorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CBAN新闻
日范围
17.18 17.72
年范围
13.99 18.49
- 前一天收盘价
- 17.11
- 开盘价
- 17.18
- 卖价
- 17.46
- 买价
- 17.76
- 最低价
- 17.18
- 最高价
- 17.72
- 交易量
- 101
- 日变化
- 2.05%
- 月变化
- 2.65%
- 6个月变化
- 8.45%
- 年变化
- 13.16%
