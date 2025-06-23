Dövizler / CBAN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CBAN: Colony Bankcorp Inc
17.60 USD 0.67 (3.67%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CBAN fiyatı bugün -3.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.60 ve Yüksek fiyatı olarak 18.32 aralığında işlem gördü.
Colony Bankcorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CBAN haberleri
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- U.S. Bank M&A Activity Rises To 4-Year High In July
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Colony Bankcorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CBAN)
- Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Colony Bankcorp (CBAN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Colony Bankcorp Q2 2025 slides: 50th anniversary marked by strategic growth
- Colony Bankcorp to acquire TC Bancshares in $86.1 million deal
- Colony Bankcorp: Upgrading After Earnings Beat Expectations Two Quarters Straight (CBAN)
Günlük aralık
17.60 18.32
Yıllık aralık
13.99 18.49
- Önceki kapanış
- 18.27
- Açılış
- 18.32
- Satış
- 17.60
- Alış
- 17.90
- Düşük
- 17.60
- Yüksek
- 18.32
- Hacim
- 223
- Günlük değişim
- -3.67%
- Aylık değişim
- 3.47%
- 6 aylık değişim
- 9.32%
- Yıllık değişim
- 14.06%
21 Eylül, Pazar