통화 / CBAN
CBAN: Colony Bankcorp Inc
17.60 USD 0.67 (3.67%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CBAN 환율이 오늘 -3.67%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.60이고 고가는 18.32이었습니다.
Colony Bankcorp Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CBAN News
일일 변동 비율
17.60 18.32
년간 변동
13.99 18.49
- 이전 종가
- 18.27
- 시가
- 18.32
- Bid
- 17.60
- Ask
- 17.90
- 저가
- 17.60
- 고가
- 18.32
- 볼륨
- 223
- 일일 변동
- -3.67%
- 월 변동
- 3.47%
- 6개월 변동
- 9.32%
- 년간 변동율
- 14.06%
20 9월, 토요일