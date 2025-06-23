通貨 / CBAN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CBAN: Colony Bankcorp Inc
18.27 USD 0.83 (4.76%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CBANの今日の為替レートは、4.76%変化しました。日中、通貨は1あたり17.54の安値と18.28の高値で取引されました。
Colony Bankcorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CBAN News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- U.S. Bank M&A Activity Rises To 4-Year High In July
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Colony Bankcorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CBAN)
- Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Colony Bankcorp (CBAN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Colony Bankcorp Q2 2025 slides: 50th anniversary marked by strategic growth
- Colony Bankcorp to acquire TC Bancshares in $86.1 million deal
- Colony Bankcorp: Upgrading After Earnings Beat Expectations Two Quarters Straight (CBAN)
1日のレンジ
17.54 18.28
1年のレンジ
13.99 18.49
- 以前の終値
- 17.44
- 始値
- 17.54
- 買値
- 18.27
- 買値
- 18.57
- 安値
- 17.54
- 高値
- 18.28
- 出来高
- 144
- 1日の変化
- 4.76%
- 1ヶ月の変化
- 7.41%
- 6ヶ月の変化
- 13.48%
- 1年の変化
- 18.41%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K