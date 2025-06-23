Valute / CBAN
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CBAN: Colony Bankcorp Inc
17.60 USD 0.67 (3.67%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CBAN ha avuto una variazione del -3.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.60 e ad un massimo di 18.32.
Segui le dinamiche di Colony Bankcorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CBAN News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- U.S. Bank M&A Activity Rises To 4-Year High In July
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Colony Bankcorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CBAN)
- Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Colony Bankcorp (CBAN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Colony Bankcorp Q2 2025 slides: 50th anniversary marked by strategic growth
- Colony Bankcorp to acquire TC Bancshares in $86.1 million deal
- Colony Bankcorp: Upgrading After Earnings Beat Expectations Two Quarters Straight (CBAN)
Intervallo Giornaliero
17.60 18.32
Intervallo Annuale
13.99 18.49
- Chiusura Precedente
- 18.27
- Apertura
- 18.32
- Bid
- 17.60
- Ask
- 17.90
- Minimo
- 17.60
- Massimo
- 18.32
- Volume
- 223
- Variazione giornaliera
- -3.67%
- Variazione Mensile
- 3.47%
- Variazione Semestrale
- 9.32%
- Variazione Annuale
- 14.06%
21 settembre, domenica