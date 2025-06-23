QuotazioniSezioni
Valute / CBAN
CBAN: Colony Bankcorp Inc

17.60 USD 0.67 (3.67%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CBAN ha avuto una variazione del -3.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.60 e ad un massimo di 18.32.

Segui le dinamiche di Colony Bankcorp Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

CBAN News

Intervallo Giornaliero
17.60 18.32
Intervallo Annuale
13.99 18.49
Chiusura Precedente
18.27
Apertura
18.32
Bid
17.60
Ask
17.90
Minimo
17.60
Massimo
18.32
Volume
223
Variazione giornaliera
-3.67%
Variazione Mensile
3.47%
Variazione Semestrale
9.32%
Variazione Annuale
14.06%
21 settembre, domenica