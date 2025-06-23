KurseKategorien
CBAN: Colony Bankcorp Inc

18.05 USD 0.22 (1.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CBAN hat sich für heute um -1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.01 bis zu einem Hoch von 18.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die Colony Bankcorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
18.01 18.32
Jahresspanne
13.99 18.49
Vorheriger Schlusskurs
18.27
Eröffnung
18.32
Bid
18.05
Ask
18.35
Tief
18.01
Hoch
18.32
Volumen
48
Tagesänderung
-1.20%
Monatsänderung
6.11%
6-Monatsänderung
12.11%
Jahresänderung
16.98%
