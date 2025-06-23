Währungen / CBAN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CBAN: Colony Bankcorp Inc
18.05 USD 0.22 (1.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CBAN hat sich für heute um -1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.01 bis zu einem Hoch von 18.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Colony Bankcorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CBAN News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- U.S. Bank M&A Activity Rises To 4-Year High In July
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- Colony Bankcorp, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CBAN)
- Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Colony Bankcorp (CBAN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Colony Bankcorp Q2 2025 slides: 50th anniversary marked by strategic growth
- Colony Bankcorp to acquire TC Bancshares in $86.1 million deal
- Colony Bankcorp: Upgrading After Earnings Beat Expectations Two Quarters Straight (CBAN)
Tagesspanne
18.01 18.32
Jahresspanne
13.99 18.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.27
- Eröffnung
- 18.32
- Bid
- 18.05
- Ask
- 18.35
- Tief
- 18.01
- Hoch
- 18.32
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- -1.20%
- Monatsänderung
- 6.11%
- 6-Monatsänderung
- 12.11%
- Jahresänderung
- 16.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K