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BSTZ: BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter

30.26 USD 0.14 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BSTZ за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.76, а максимальная — 30.62.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BSTZ сегодня?

BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter (BSTZ) сегодня оценивается на уровне 30.26. Инструмент торгуется в пределах 29.76 - 30.62, вчерашнее закрытие составило 30.12, а торговый объем достиг 418. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BSTZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter?

BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter в настоящее время оценивается в 30.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 39.13% и USD. Отслеживайте движения BSTZ на графике в реальном времени.

Как купить акции BSTZ?

Вы можете купить акции BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter (BSTZ) по текущей цене 30.26. Ордера обычно размещаются около 30.26 или 30.56, тогда как 418 и 1.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BSTZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BSTZ?

Инвестирование в BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter предполагает учет годового диапазона 20.69 - 31.88 и текущей цены 30.26. Многие сравнивают 7.99% и 34.67% перед размещением ордеров на 30.26 или 30.56. Изучайте ежедневные изменения цены BSTZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter?

Самая высокая цена BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter (BSTZ) за последний год составила 31.88. Акции заметно колебались в пределах 20.69 - 31.88, сравнение с 30.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter?

Самая низкая цена BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter (BSTZ) за год составила 20.69. Сравнение с текущими 30.26 и 20.69 - 31.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BSTZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BSTZ?

В прошлом BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.12 и 39.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.76 30.62
Годовой диапазон
20.69 31.88
Предыдущее закрытие
30.12
Open
29.89
Bid
30.26
Ask
30.56
Low
29.76
High
30.62
Объем
418
Дневное изменение
0.46%
Месячное изменение
7.99%
6-месячное изменение
34.67%
Годовое изменение
39.13%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%