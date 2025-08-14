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BSTZ: BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter
Курс BSTZ за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.76, а максимальная — 30.62.
Следите за динамикой BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BSTZ сегодня?
BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter (BSTZ) сегодня оценивается на уровне 30.26. Инструмент торгуется в пределах 29.76 - 30.62, вчерашнее закрытие составило 30.12, а торговый объем достиг 418. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BSTZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter?
BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter в настоящее время оценивается в 30.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 39.13% и USD. Отслеживайте движения BSTZ на графике в реальном времени.
Как купить акции BSTZ?
Вы можете купить акции BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter (BSTZ) по текущей цене 30.26. Ордера обычно размещаются около 30.26 или 30.56, тогда как 418 и 1.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BSTZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BSTZ?
Инвестирование в BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter предполагает учет годового диапазона 20.69 - 31.88 и текущей цены 30.26. Многие сравнивают 7.99% и 34.67% перед размещением ордеров на 30.26 или 30.56. Изучайте ежедневные изменения цены BSTZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter?
Самая высокая цена BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter (BSTZ) за последний год составила 31.88. Акции заметно колебались в пределах 20.69 - 31.88, сравнение с 30.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter?
Самая низкая цена BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter (BSTZ) за год составила 20.69. Сравнение с текущими 30.26 и 20.69 - 31.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BSTZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BSTZ?
В прошлом BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 30.12 и 39.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 30.12
- Open
- 29.89
- Bid
- 30.26
- Ask
- 30.56
- Low
- 29.76
- High
- 30.62
- Объем
- 418
- Дневное изменение
- 0.46%
- Месячное изменение
- 7.99%
- 6-месячное изменение
- 34.67%
- Годовое изменение
- 39.13%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%