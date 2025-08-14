BSTZ: BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter
今日BSTZ汇率已更改-0.79%。当日，交易品种以低点29.80和高点30.16进行交易。
关注BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- MN
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常见问题解答
BSTZ股票今天的价格是多少？
BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter股票今天的定价为30.02。它在29.80 - 30.16范围内交易，昨天的收盘价为30.26，交易量达到263。BSTZ的实时价格图表显示了这些更新。
BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter股票是否支付股息？
BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter目前的价值为30.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注38.02%和USD。实时查看图表以跟踪BSTZ走势。
如何购买BSTZ股票？
您可以以30.02的当前价格购买BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter股票。订单通常设置在30.02或30.32附近，而263和-0.20%显示市场活动。立即关注BSTZ的实时图表更新。
如何投资BSTZ股票？
投资BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter需要考虑年度范围20.69 - 31.88和当前价格30.02。许多人在以30.02或30.32下订单之前，会比较7.14%和。实时查看BSTZ价格图表，了解每日变化。
BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter的最高价格是31.88。在20.69 - 31.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter的绩效。
BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter股票的最低价格是多少？
BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter（BSTZ）的最低价格为20.69。将其与当前的30.02和20.69 - 31.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSTZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BSTZ股票是什么时候拆分的？
BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.26和38.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.26
- 开盘价
- 30.08
- 卖价
- 30.02
- 买价
- 30.32
- 最低价
- 29.80
- 最高价
- 30.16
- 交易量
- 263
- 日变化
- -0.79%
- 月变化
- 7.14%
- 6个月变化
- 33.60%
- 年变化
- 38.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%