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BSTZ: BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter

30.02 USD 0.24 (0.79%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BSTZ汇率已更改-0.79%。当日，交易品种以低点29.80和高点30.16进行交易。

关注BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BSTZ新闻

常见问题解答

BSTZ股票今天的价格是多少？

BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter股票今天的定价为30.02。它在29.80 - 30.16范围内交易，昨天的收盘价为30.26，交易量达到263。BSTZ的实时价格图表显示了这些更新。

BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter股票是否支付股息？

BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter目前的价值为30.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注38.02%和USD。实时查看图表以跟踪BSTZ走势。

如何购买BSTZ股票？

您可以以30.02的当前价格购买BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter股票。订单通常设置在30.02或30.32附近，而263和-0.20%显示市场活动。立即关注BSTZ的实时图表更新。

如何投资BSTZ股票？

投资BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter需要考虑年度范围20.69 - 31.88和当前价格30.02。许多人在以30.02或30.32下订单之前，会比较7.14%和。实时查看BSTZ价格图表，了解每日变化。

BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter的最高价格是31.88。在20.69 - 31.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter的绩效。

BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter股票的最低价格是多少？

BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter（BSTZ）的最低价格为20.69。将其与当前的30.02和20.69 - 31.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BSTZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BSTZ股票是什么时候拆分的？

BlackRock Science and Technology Term Trust of Beneficial Inter历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.26和38.02%中可见。

日范围
29.80 30.16
年范围
20.69 31.88
前一天收盘价
30.26
开盘价
30.08
卖价
30.02
买价
30.32
最低价
29.80
最高价
30.16
交易量
263
日变化
-0.79%
月变化
7.14%
6个月变化
33.60%
年变化
38.02%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%