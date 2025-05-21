Валюты / BDN
BDN: Brandywine Realty Trust
4.49 USD 0.10 (2.18%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BDN за сегодня изменился на -2.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.40, а максимальная — 4.51.
Следите за динамикой Brandywine Realty Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BDN
- Truist Securities понижает рейтинг акций BrandyWine до «держать» из-за опасений по арендаторам
- Truist Securities downgrades BrandyWine stock to Hold on tenant concerns
- 2 Popular REITs Facing Deep Structural Problems
- Brandywine Realty: Charging Head First (Rating Downgrade) (NYSE:BDN)
- What I Wish I Knew Before Becoming A REIT Investor
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Sell Alert: 3 REITs That Will Likely Cut Their Dividend
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Brandywine Realty Trust Beats Q2 Views
- Brandywine earnings beat by $0.63, revenue fell short of estimates
- Brandywine Realty Trust (BDN) Q2 FFO Lag Estimates
- Brandywine Realty Trust Q1 2025 slides: Strategic shift to life sciences amid mixed results
- Alexandria Real Estate: Something Big Just Happened (NYSE:ARE)
- Which ETF Has the Highest Dividend Yield in 2025? And Is It a Buy Now?
- Brandywine Realty: Q2 Unlikely To Be Meaningful (NYSE:BDN)
- 2 'Sucker Yields' That Will Keep You Up At Night
- REITs Score Key Tax Bill Wins
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- Brandywine Realty Trust Announces Closing of $150 Million Offering of 8.875% Guaranteed Notes Due 2029 With a Re-Offer Yield of 7.039%
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Brandywine Realty Trust Prices $150 Million of 8.875% Guaranteed Notes Due 2029 With a Re-Offer Yield of 7.039%
- Brandywine Realty Trust to Present at Nareit’s REITweek: 2025 Investor Conference
- Brandywine Realty Trust Announces Common Quarterly Dividend, and Confirms Second Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call
Дневной диапазон
4.40 4.51
Годовой диапазон
3.41 6.54
- Предыдущее закрытие
- 4.59
- Open
- 4.50
- Bid
- 4.49
- Ask
- 4.79
- Low
- 4.40
- High
- 4.51
- Объем
- 2.569 K
- Дневное изменение
- -2.18%
- Месячное изменение
- 7.42%
- 6-месячное изменение
- 0.00%
- Годовое изменение
- -17.77%
