КотировкиРазделы
Валюты / BDN
Назад в Рынок акций США

BDN: Brandywine Realty Trust

4.49 USD 0.10 (2.18%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BDN за сегодня изменился на -2.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.40, а максимальная — 4.51.

Следите за динамикой Brandywine Realty Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BDN

Дневной диапазон
4.40 4.51
Годовой диапазон
3.41 6.54
Предыдущее закрытие
4.59
Open
4.50
Bid
4.49
Ask
4.79
Low
4.40
High
4.51
Объем
2.569 K
Дневное изменение
-2.18%
Месячное изменение
7.42%
6-месячное изменение
0.00%
Годовое изменение
-17.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.