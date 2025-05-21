Währungen / BDN
BDN: Brandywine Realty Trust
4.53 USD 0.06 (1.34%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BDN hat sich für heute um 1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.47 bis zu einem Hoch von 4.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brandywine Realty Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BDN News
Tagesspanne
4.47 4.54
Jahresspanne
3.41 6.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.47
- Eröffnung
- 4.49
- Bid
- 4.53
- Ask
- 4.83
- Tief
- 4.47
- Hoch
- 4.54
- Volumen
- 1.790 K
- Tagesänderung
- 1.34%
- Monatsänderung
- 8.37%
- 6-Monatsänderung
- 0.89%
- Jahresänderung
- -17.03%
