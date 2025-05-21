KurseKategorien
BDN: Brandywine Realty Trust

4.53 USD 0.06 (1.34%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BDN hat sich für heute um 1.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.47 bis zu einem Hoch von 4.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die Brandywine Realty Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BDN News

Tagesspanne
4.47 4.54
Jahresspanne
3.41 6.54
Vorheriger Schlusskurs
4.47
Eröffnung
4.49
Bid
4.53
Ask
4.83
Tief
4.47
Hoch
4.54
Volumen
1.790 K
Tagesänderung
1.34%
Monatsänderung
8.37%
6-Monatsänderung
0.89%
Jahresänderung
-17.03%
