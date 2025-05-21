Dövizler / BDN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BDN: Brandywine Realty Trust
4.46 USD 0.07 (1.55%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BDN fiyatı bugün -1.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.45 ve Yüksek fiyatı olarak 4.55 aralığında işlem gördü.
Brandywine Realty Trust hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BDN haberleri
- Truist Securities, kiracı endişeleri nedeniyle BrandyWine hissesini Tut’a düşürdü
- Truist Securities downgrades BrandyWine stock to Hold on tenant concerns
- 2 Popular REITs Facing Deep Structural Problems
- Brandywine Realty: Charging Head First (Rating Downgrade) (NYSE:BDN)
- What I Wish I Knew Before Becoming A REIT Investor
- NAV Monitor: U.S. REITs Close July At Median 20.3% Discount To Net Asset Value
- Sell Alert: 3 REITs That Will Likely Cut Their Dividend
- Fed Looms Over Mid-Summer Rally
- Brandywine Realty Trust Beats Q2 Views
- Brandywine earnings beat by $0.63, revenue fell short of estimates
- Brandywine Realty Trust (BDN) Q2 FFO Lag Estimates
- Brandywine Realty Trust Q1 2025 slides: Strategic shift to life sciences amid mixed results
- Alexandria Real Estate: Something Big Just Happened (NYSE:ARE)
- Which ETF Has the Highest Dividend Yield in 2025? And Is It a Buy Now?
- Brandywine Realty: Q2 Unlikely To Be Meaningful (NYSE:BDN)
- 2 'Sucker Yields' That Will Keep You Up At Night
- REITs Score Key Tax Bill Wins
- NAV Monitor: U.S. Equity REITs Trade At Higher Discount To NAV In June
- Equity REITs: Takeaways From REITWeek 2025
- Brandywine Realty Trust Announces Closing of $150 Million Offering of 8.875% Guaranteed Notes Due 2029 With a Re-Offer Yield of 7.039%
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Brandywine Realty Trust Prices $150 Million of 8.875% Guaranteed Notes Due 2029 With a Re-Offer Yield of 7.039%
- Brandywine Realty Trust to Present at Nareit’s REITweek: 2025 Investor Conference
- Brandywine Realty Trust Announces Common Quarterly Dividend, and Confirms Second Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call
Günlük aralık
4.45 4.55
Yıllık aralık
3.41 6.54
- Önceki kapanış
- 4.53
- Açılış
- 4.55
- Satış
- 4.46
- Alış
- 4.76
- Düşük
- 4.45
- Yüksek
- 4.55
- Hacim
- 1.428 K
- Günlük değişim
- -1.55%
- Aylık değişim
- 6.70%
- 6 aylık değişim
- -0.67%
- Yıllık değişim
- -18.32%
21 Eylül, Pazar