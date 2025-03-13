Валюты / BCYC
BCYC: Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares
6.95 USD 0.09 (1.31%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BCYC за сегодня изменился на 1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.86, а максимальная — 7.18.
Следите за динамикой Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Bicycle Therapeutics plc (BCYC) Presents at Morgan Stanley 23rd
- Bicycle Therapeutics appoints oncology veterans Dansey and Hoppenot to board
- Bicycle Therapeutics stock price target lowered to $10 at Citizens JMP
- Bicycle Therapeutics stock price target raised to $27 from $25 at RBC Capital
- Bicycle Therapeutics earnings missed by $0.20, revenue fell short of estimates
- Bicycle Therapeutics earnings missed by $0.20, revenue topped estimates
- Entrada Therapeutics (TRDA) Soars 5.6%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Bicycle Therapeutics Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Cantor Fitzgerald highlights RadioMedix’s radiopharma edge
- Cantor highlights RadioMedix as radiopharmaceutical pioneer
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- MOBILion Systems to Highlight Customer Use Cases from its MOBIE ® Platform and Unveil Plans for their Next Generation Proteomics Platform at ASMS 2025
- Bicycle Therapeutics Announces Poster Presentations at the 2025 ASCO Annual Meeting
- Bicycle Therapeutics: Maybe Underwhelming, But It Shouldn't Be This Discounted (BCYC)
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
Дневной диапазон
6.86 7.18
Годовой диапазон
6.10 28.67
- Предыдущее закрытие
- 6.86
- Open
- 6.90
- Bid
- 6.95
- Ask
- 7.25
- Low
- 6.86
- High
- 7.18
- Объем
- 714
- Дневное изменение
- 1.31%
- Месячное изменение
- -4.40%
- 6-месячное изменение
- -15.55%
- Годовое изменение
- -69.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.