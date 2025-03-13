Devises / BCYC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BCYC: Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares
6.93 USD 0.23 (3.21%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BCYC a changé de -3.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.92 et à un maximum de 7.27.
Suivez la dynamique Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCYC Nouvelles
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Bicycle Therapeutics plc (BCYC) Presents at Morgan Stanley 23rd
- Bicycle Therapeutics appoints oncology veterans Dansey and Hoppenot to board
- Bicycle Therapeutics stock price target lowered to $10 at Citizens JMP
- Bicycle Therapeutics stock price target raised to $27 from $25 at RBC Capital
- Bicycle Therapeutics earnings missed by $0.20, revenue fell short of estimates
- Bicycle Therapeutics earnings missed by $0.20, revenue topped estimates
- Entrada Therapeutics (TRDA) Soars 5.6%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Bicycle Therapeutics Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Cantor Fitzgerald highlights RadioMedix’s radiopharma edge
- Cantor highlights RadioMedix as radiopharmaceutical pioneer
- Citizens JMP highlights key ASCO presentations
- MOBILion Systems to Highlight Customer Use Cases from its MOBIE ® Platform and Unveil Plans for their Next Generation Proteomics Platform at ASMS 2025
- Bicycle Therapeutics Announces Poster Presentations at the 2025 ASCO Annual Meeting
- Bicycle Therapeutics: Maybe Underwhelming, But It Shouldn't Be This Discounted (BCYC)
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
Range quotidien
6.92 7.27
Range Annuel
6.10 28.67
- Clôture Précédente
- 7.16
- Ouverture
- 7.27
- Bid
- 6.93
- Ask
- 7.23
- Plus Bas
- 6.92
- Plus Haut
- 7.27
- Volume
- 681
- Changement quotidien
- -3.21%
- Changement Mensuel
- -4.68%
- Changement à 6 Mois
- -15.80%
- Changement Annuel
- -69.65%
20 septembre, samedi