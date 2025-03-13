Divisas / BCYC
BCYC: Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares
6.92 USD 0.03 (0.43%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BCYC de hoy ha cambiado un -0.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.91, mientras que el máximo ha alcanzado 7.21.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bicycle Therapeutics plc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BCYC News
Rango diario
6.91 7.21
Rango anual
6.10 28.67
- Cierres anteriores
- 6.95
- Open
- 7.00
- Bid
- 6.92
- Ask
- 7.22
- Low
- 6.91
- High
- 7.21
- Volumen
- 687
- Cambio diario
- -0.43%
- Cambio mensual
- -4.81%
- Cambio a 6 meses
- -15.92%
- Cambio anual
- -69.69%
