ARI: Apollo Commercial Real Estate Finance Inc
10.51 USD 0.26 (2.41%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARI за сегодня изменился на -2.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.46, а максимальная — 10.80.
Следите за динамикой Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
10.46 10.80
Годовой диапазон
7.70 11.11
- Предыдущее закрытие
- 10.77
- Open
- 10.79
- Bid
- 10.51
- Ask
- 10.81
- Low
- 10.46
- High
- 10.80
- Объем
- 1.043 K
- Дневное изменение
- -2.41%
- Месячное изменение
- 0.29%
- 6-месячное изменение
- 9.59%
- Годовое изменение
- 15.88%
