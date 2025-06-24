Währungen / ARI
ARI: Apollo Commercial Real Estate Finance Inc
10.67 USD 0.14 (1.33%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARI hat sich für heute um 1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.49 bis zu einem Hoch von 10.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Apollo Commercial Real Estate Finance Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.49 10.70
Jahresspanne
7.70 11.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.53
- Eröffnung
- 10.52
- Bid
- 10.67
- Ask
- 10.97
- Tief
- 10.49
- Hoch
- 10.70
- Volumen
- 1.201 K
- Tagesänderung
- 1.33%
- Monatsänderung
- 1.81%
- 6-Monatsänderung
- 11.26%
- Jahresänderung
- 17.64%
