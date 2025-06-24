货币 / ARI
ARI: Apollo Commercial Real Estate Finance Inc
10.61 USD 0.10 (0.95%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ARI汇率已更改0.95%。当日，交易品种以低点10.49和高点10.62进行交易。
关注Apollo Commercial Real Estate Finance Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
10.49 10.62
年范围
7.70 11.11
- 前一天收盘价
- 10.51
- 开盘价
- 10.50
- 卖价
- 10.61
- 买价
- 10.91
- 最低价
- 10.49
- 最高价
- 10.62
- 交易量
- 485
- 日变化
- 0.95%
- 月变化
- 1.24%
- 6个月变化
- 10.64%
- 年变化
- 16.98%
