Валюты / APH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
APH: Amphenol Corporation
119.05 USD 0.22 (0.18%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APH за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 118.23, а максимальная — 119.82.
Следите за динамикой Amphenol Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости APH
- TDV: Technology Dashboard For September
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- Adobe Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Rise
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- Amphenol Corporation (APH) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Here's How Much You'd Have If You Invested $1000 in Amphenol a Decade Ago
- Corning Rides on Strength in Optical Communication: Will it Persist?
- Oracle Q1 Earnings Match Estimates, Cloud Growth Fuels Revenue Rise
- What Makes Amphenol (APH) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Synopsys Q3 Earnings and Revenues Miss Estimates, Stock Plunges 22%
- Top Stock Reports for Johnson & Johnson, SAP & Coca-Cola
- APH Stock Trades Higher Than Industry at 33.84X P/E: Should You Buy?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Amphenol, Western Digital, Celestica, Jabil and Comfort Systems USA
- VRT vs. APH: Which AI Infrastructure Stock Is the Smarter Buy Now?
- CommScope vs. Arista: Which Networking Stock Packs More Power Now?
- Grab These 5 Stocks Thriving on AI Boom and Having More Room to Run
- CommScope: Amphenol Deal Offers Fresh Start, But Questions Remain (NASDAQ:COMM)
- Top 50 High-Quality Dividend Stocks For September 2025
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Upto 9% (Sept. 2025)
- Broadcom Q3 Earnings Beat Estimates, Shares Rise on Strong Q4 View
Дневной диапазон
118.23 119.82
Годовой диапазон
56.49 120.80
- Предыдущее закрытие
- 119.27
- Open
- 119.30
- Bid
- 119.05
- Ask
- 119.35
- Low
- 118.23
- High
- 119.82
- Объем
- 14.727 K
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 11.79%
- 6-месячное изменение
- 81.64%
- Годовое изменение
- 82.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.