APH: Amphenol Corporation

119.05 USD 0.22 (0.18%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс APH за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 118.23, а максимальная — 119.82.

Следите за динамикой Amphenol Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости APH

Дневной диапазон
118.23 119.82
Годовой диапазон
56.49 120.80
Предыдущее закрытие
119.27
Open
119.30
Bid
119.05
Ask
119.35
Low
118.23
High
119.82
Объем
14.727 K
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
11.79%
6-месячное изменение
81.64%
Годовое изменение
82.84%
