货币 / APH
APH: Amphenol Corporation
119.05 USD 0.22 (0.18%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日APH汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点118.23和高点119.82进行交易。
关注Amphenol Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
APH新闻
日范围
118.23 119.82
年范围
56.49 120.80
- 前一天收盘价
- 119.27
- 开盘价
- 119.30
- 卖价
- 119.05
- 买价
- 119.35
- 最低价
- 118.23
- 最高价
- 119.82
- 交易量
- 14.727 K
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- 11.79%
- 6个月变化
- 81.64%
- 年变化
- 82.84%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值