FiyatlarBölümler
Dövizler / APH
Geri dön - Hisse senetleri

APH: Amphenol Corporation

123.99 USD 1.92 (1.57%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

APH fiyatı bugün 1.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 121.29 ve Yüksek fiyatı olarak 124.38 aralığında işlem gördü.

Amphenol Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

APH haberleri

Günlük aralık
121.29 124.38
Yıllık aralık
56.49 124.38
Önceki kapanış
122.07
Açılış
122.68
Satış
123.99
Alış
124.29
Düşük
121.29
Yüksek
124.38
Hacim
15.616 K
Günlük değişim
1.57%
Aylık değişim
16.43%
6 aylık değişim
89.18%
Yıllık değişim
90.43%
21 Eylül, Pazar