Dövizler / APH
APH: Amphenol Corporation
123.99 USD 1.92 (1.57%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
APH fiyatı bugün 1.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 121.29 ve Yüksek fiyatı olarak 124.38 aralığında işlem gördü.
Amphenol Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
APH haberleri
Günlük aralık
121.29 124.38
Yıllık aralık
56.49 124.38
- Önceki kapanış
- 122.07
- Açılış
- 122.68
- Satış
- 123.99
- Alış
- 124.29
- Düşük
- 121.29
- Yüksek
- 124.38
- Hacim
- 15.616 K
- Günlük değişim
- 1.57%
- Aylık değişim
- 16.43%
- 6 aylık değişim
- 89.18%
- Yıllık değişim
- 90.43%
21 Eylül, Pazar