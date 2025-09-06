Währungen / APH
APH: Amphenol Corporation
122.07 USD 3.68 (3.11%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APH hat sich für heute um 3.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 118.88 bis zu einem Hoch von 122.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amphenol Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
APH News
Tagesspanne
118.88 122.79
Jahresspanne
56.49 122.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 118.39
- Eröffnung
- 119.00
- Bid
- 122.07
- Ask
- 122.37
- Tief
- 118.88
- Hoch
- 122.79
- Volumen
- 16.935 K
- Tagesänderung
- 3.11%
- Monatsänderung
- 14.63%
- 6-Monatsänderung
- 86.25%
- Jahresänderung
- 87.48%
