APH: Amphenol Corporation

122.07 USD 3.68 (3.11%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von APH hat sich für heute um 3.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 118.88 bis zu einem Hoch von 122.79 gehandelt.

Verfolgen Sie die Amphenol Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
118.88 122.79
Jahresspanne
56.49 122.79
Vorheriger Schlusskurs
118.39
Eröffnung
119.00
Bid
122.07
Ask
122.37
Tief
118.88
Hoch
122.79
Volumen
16.935 K
Tagesänderung
3.11%
Monatsänderung
14.63%
6-Monatsänderung
86.25%
Jahresänderung
87.48%
