통화 / APH
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
APH: Amphenol Corporation
123.99 USD 1.92 (1.57%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
APH 환율이 오늘 1.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 121.29이고 고가는 124.38이었습니다.
Amphenol Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APH News
- VRT's Robust Portfolio Fuels Revenue Growth: A Sign of More Upside?
- Commscope, 52주 신고가 경신…주당 16.83달러
- 암페놀, 주당 120.83달러로 사상 최고치 경신
- Amphenol stock reaches all-time high at 120.83 USD
- How to Find Strong Buy Computer and Technology Stocks Using the Zacks Rank
- TDV: Technology Dashboard For September
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- Adobe Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Rise
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Opinion: It’s full-speed ahead for stocks going into next week’s Fed meeting
- Amphenol Corporation (APH) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Here's How Much You'd Have If You Invested $1000 in Amphenol a Decade Ago
- Corning Rides on Strength in Optical Communication: Will it Persist?
- Oracle Q1 Earnings Match Estimates, Cloud Growth Fuels Revenue Rise
- What Makes Amphenol (APH) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Synopsys Q3 Earnings and Revenues Miss Estimates, Stock Plunges 22%
- Top Stock Reports for Johnson & Johnson, SAP & Coca-Cola
- APH Stock Trades Higher Than Industry at 33.84X P/E: Should You Buy?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Amphenol, Western Digital, Celestica, Jabil and Comfort Systems USA
- VRT vs. APH: Which AI Infrastructure Stock Is the Smarter Buy Now?
- CommScope vs. Arista: Which Networking Stock Packs More Power Now?
일일 변동 비율
121.29 124.38
년간 변동
56.49 124.38
- 이전 종가
- 122.07
- 시가
- 122.68
- Bid
- 123.99
- Ask
- 124.29
- 저가
- 121.29
- 고가
- 124.38
- 볼륨
- 15.616 K
- 일일 변동
- 1.57%
- 월 변동
- 16.43%
- 6개월 변동
- 89.18%
- 년간 변동율
- 90.43%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K